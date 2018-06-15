المركزي الياباني يبقي على سياسة التخفيف الشديد للقيود النقدية

طوكيو (د ب أ)

قرر بنك اليابان المركزي امس الجمعة الإبقاء على سياسته ذات الصلة بالتخفيف الشديد على القيود النقدية، للتغلب على الانكماش وتحفيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وقال البنك المركزي في بيان صدر بعد اجتماع بشأن السياسة النقدية استمر يومين: «من المرجح أن يواصل الاقتصاد الياباني توسعه المعتدل».

وأضاف: «من المتوقع أن تستمر الصادرات في اتجاهها المعتدل المتزايد على خلفية النمو القوي للاقتصادات في الخارج». وبعد أشهر من تولي شينزو آبي منصب رئيس الوزراء في ديسمبر 2012، أطلق البنك حملة لتخفيف القيود النقدية لتحقيق هدف يتعلق بضبط التضخم عند 2% في غضون عامين.

لكن معدلات التضخم ظلت بعيدة عن المستهدف، وسط ركود في الأجور وانخفاض أسعار النفط.

وقال البنك امس الجمعة، إن معدل التضخم يتراوح بين 0.5% و1% مع توقعات باستقرار ذلك المعدل.

ويأتي قرار البنك المركزي الياباني بعد يومين من رفع مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي سعر الفائدة القياسي.

ويوم الخميس، أعلن البنك المركزي الأوروبي عن خطط للخروج من برنامج شراء السندات الشهري بنهاية العام الجاري.