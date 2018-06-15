«ايه.تي اند تي» تغلق صفقة شراء تايم وارنر مقابل 85 مليار دولار

واشنطن (رويترز)

أغلقت ايه.تي اند تي، ثاني أكبر شركة اتصالات لاسلكية أميركية، صفقة استحواذها على شركة تايم وارنر للإعلام والبالغة قيمتها 85 مليار دولار وذلك بعد إعلان جهات مكافحة الاحتكار بالولايات المتحدة أنها لن تسعى لإرجاء العملية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبدى اعتراضاً على الصفقة التي أُعلنت للمرة الأولى في أكتوبر 2016. وأقامت وزارة العدل الأميركية دعوى بحق ايه.تي اند تي لكن الشركة نالت موافقة قاض على المضي قدما في الصفقة يوم الثلاثاء بعد محاكمة استمرت ستة أسابيع. وأمام وزارة العدل 60 يوماً للطعن على قرار قاضي المحكمة الجزئية الأميركية ريتشارد ليون حتى مع إغلاق الصفقة.