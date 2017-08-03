انتقادات لماكياج «تحدي الشكولاتة»

أبوظبي (الاتحاد)

ابتكرت مدونة الماكياج فيكا شابيل، صيحة ماكياج على موقع «يوتيوب» أطلقت عليها «تحدي الشوكولاتة»، ونشرت شابيل مؤخراً صورة على «إنستغرام» مع صديقتها بنصف وجهيهما مغطيين بالشوكولاتة، مع وضع ظلال العين اللامع والرموش الصناعية، مع عدسات لاصقة باللون العسلي.

وسارع المتابعون إلى إبداء إحباطهم نحو هذا التحدي، حيث أطلق عليه الغالبية «فعلاً عنصرياً»، واضطرت شابيل إلى حذف الصورة ووقف حساباتها على «إنستغرام» و«تويتر» و«يوتيوب». ورغم ذلك، انتشرت الصورة الأصلية سريعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعادت مدونة الماكياج أرنيل أرمون نشر صورة شابيل على «تويتر»، حيث شهدت الكثير من المشاركات والتعليقات.

واعتذرت شابيل في بيان إلى موقع Yahoo Beauty: «لقد أردت فقط أن أرى كيف أبدو بلون بشرة داكن.. ولم أكن أعلم أن لذلك مفهوماً عنصرياً حتى علّق الناس عليه.. أود أن أعتذر للأشخاص الذين شعروا بأذى أو ضيق من المنشور، ولن يحدث ذلك مني مرة أخرى».