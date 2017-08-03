فساتين زفاف من ورق التواليت

أبوظبي (الاتحاد)

أثارت المسابقة السنوية الـ 13 لفساتين الزفاف المصنعة من ورق التواليت التي عقدت في مدينة نيويورك منذ أيام، دهشة الحاضرين وإعجابهم البالغ بمدى الإبداع الذي قدمه المصممون.

وحسب خبره نشره الموقع الإلكتروني now to love، لم يعتقد الحضور أنه يمكن القيام بالكثير مع الأشياء، بل والخروج بتصميمات تحبس الأنفاس ببكرات عدة من المناديل الورقية وقليل من الخيال، إذ لا يُسمح للمتنافسين إلا باستخدام الورق، والأشرطة، والغراء والإبر والخيط، ثم يتم الحكم على النتائج بناء على مدى «الإبداع والأصالة والجمال، واستخدام ورق التواليت المبطن».

ويتم تقييم المتسابقين في الجولة الأولى من خلال الصور، ثم تأتي التصاميم المختارة للتنافس في البطولات الكبرى بعرض على الممر في مدينة نيويورك، للحصول على الجائزة الكبرى البالغة 10 الآف دولار أميركي، بالإضافة إلى 5000 و2500 دولار للمرتبتين الثانية والثالثة على التوالي.

وعلى الرغم من المنافسة الشرسة، فاز تصميمCheap Chic Weddings في مسابقة عام 2017، للمصممة كاري كورليتو من لاس فيغاس.