إسماعيل «عيدية» الوصل لجمهور «الإمبراطور»

معتصم عبد الله (دبي)

قدمت إدارة شركة الوصل «عيدية» قيمة لجمهور الفريق بإعلانها في الساعات الأولى من فجر أمس اكمال إجراءات التعاقد مع اللاعب الدولي خميس إسماعيل، لمدة ثلاثة مواسم قادماً من نادي شباب الأهلي- دبي، وذلك انطلاقاً من حرص مجلس الإدارة دعم صفوف الفريق بالعناصر المميزة التي تمثل طموحه في الموسم الرياضي المقبل.

وأشاد حميد يوسف عضو مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم ومشرف الفريق الأول بتعاقد ناديه مع الدولي خميس إسماعيل، مؤكداً أنه سيكون إضافة قوية للفريق، نظراً لما يمتلكه اللاعب من إمكانيات فنية خاصة وخبرات كبيرة، مشيداً بتعاقد النادي مع اللاعب لتدعيم خط وسط الفريق في الموسم المقبل، خاصة وأن الفريق مقبل على استحقاقات هامة في الموسم المقبل، معرباً عن تمنياته له بالتوفيق مع الفريق ومساعدته على تحقيق طموحات الجماهير.

من جانبه، عبر خميس إسماعيل عن سعادته بالانضمام لصفوف «الإمبراطور» لما يمتلكه النادي من تاريخ حافل بالإنجازات وقاعدة جماهيرية عريضة، مؤكداً حماسه ورغبته في تمثيل «الأصفر» وتقديم أفضل ما لديه من أجل تحقيق تطلعات الفريق واسعاد محبي النادي، متمنياً أن يظهر بصورة طيبة، وأن يساهم مع زملائه في إحراز البطولات وتحقيق تطلعات الجمهور. وتقدم خميس إسماعيل بالشكر لإدارة شباب الأهلي- دبي وجمهور الفريق على دعمها خلال الفترة التي قضاها لاعباً في صفوف «الفرسان الثلاثة» قادماً من ناديه الأسبق الجزيرة قبل نحو ثلاثة مواسم.