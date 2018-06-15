إسماعيل «عيدية» الوصل لجمهور «الإمبراطور»

معتصم عبد الله (دبي)
قدمت إدارة شركة الوصل «عيدية» قيمة لجمهور الفريق بإعلانها في الساعات الأولى من فجر أمس اكمال إجراءات التعاقد مع اللاعب الدولي خميس إسماعيل، لمدة ثلاثة مواسم قادماً من نادي شباب الأهلي- دبي، وذلك انطلاقاً من حرص مجلس الإدارة دعم صفوف الفريق بالعناصر المميزة التي تمثل طموحه في الموسم الرياضي المقبل.
وأشاد حميد يوسف عضو مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم ومشرف الفريق الأول بتعاقد ناديه مع الدولي خميس إسماعيل، مؤكداً أنه سيكون إضافة قوية للفريق، نظراً لما يمتلكه اللاعب من إمكانيات فنية خاصة وخبرات كبيرة، مشيداً بتعاقد النادي مع اللاعب لتدعيم خط وسط الفريق في الموسم المقبل، خاصة وأن الفريق مقبل على استحقاقات هامة في الموسم المقبل، معرباً عن تمنياته له بالتوفيق مع الفريق ومساعدته على تحقيق طموحات الجماهير.
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