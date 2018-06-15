رينجرز يبدأ الموسم أمام أبردين

لندن (رويترز)

سيبدأ ستيفن جيرارد، مدرب رينجرز الجديد، مشواره في الدوري الاسكتلندي الممتاز لكرة القدم خارج ملعبه أمام أبردين 5 أغسطس قبل أن يستهل سيلتيك في اليوم التالي رحلة الدفاع عن اللقب أمام ليفينجستون الوافد الجديد.

وسيتذوق جيرارد، الذي تولى المسؤولية خلفا لجريم مورتي، بعقد لأربع سنوات الشهر الماضي، طعم مباراة القمة الاسكتلندية لأول مرة عندما يزور سيلتيك ومدربه السابق في ليفربول بريندان رودجرز باستاد سيلتيك بارك في أول سبتمبر.

ويتطلع قائد ليفربول السابق لكسر هيمنة سيلتيك على الدوري الاسكتلندي في السنوات الأخيرة، والتي أثمرت عن سبعة ألقاب متتالية، بينها ثاني ثلاثية على التوالي في الموسم المنقضي.

وأحرز رينجرز لقب الدوري الاسكتلندي 54 مرة، وهو رقم قياسي، لكنه يعاني من أجل تجاوز مشاكله المالية التي تسببت في هبوطه للدرجة الرابعة عام 2012.

ويلتقي أبردين، الذي احتل المركز الثاني في المواسم الأربعة الماضية، مع سيلتيك منافسه على اللقب في 29 سبتمبر.