مانارينو يودع بوش

لندن (رويترز)
تعرض أدريان مانارينو، المصنف الأول في بطولة دن بوش للتنس لهزيمة صادمة 6-4 و6-4 أمام مواطنه الفرنسي جيريمي شاردي في الدور الثاني، كما ودع التونسي مالك الجزيري المنافسة.
وتأهل لاعب فرنسي آخر لدور الثمانية وهو ريشار جاسكيه، الذي وصل لقبل نهائي ويمبلدون مرتين، بعد فوزه 6-2 و6-2 على يفجيني دونسكوي المصنف 76 عالمياً.
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أما جاسكيه، الذي يشارك في البطولة لأول مرة منذ 2008، فتغلب على دونسكوي بعد ما يزيد على ساعة ليواجه اليوناني ستيفانوس تيتيباس في الدور المقبل.
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وتغلب تيتيباس، وصيف بطل برشلونة المفتوحة في أبريل الماضي، بصعوبة على الجزيري 4-6 و7-6 و6-2.