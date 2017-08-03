ممدوح الليثي.. «أمير» التأليف والإنتاج

القاهرة (الاتحاد)
ممدوح الليثي.. من أهم كتاب السيناريو والمنتجين الذين أثروا الساحة الفنية بعشرات الأعمال المتميزة سينمائياً وتلفزيونياً، ومثلت أفلامه علامة مهمة في السينما المصرية، وتميز فيها بقدرته على اختيار موضوعات تتناول الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية المنتشرة في المجتمع.
ولد في 1 ديسمبر 1937، وحصل على بكالوريس الشرطة 1960، ثم ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس 1960، ثم دبلوم معهد السيناريو 1964، وعمل كضابط شرطة حتى 1967، ثم اتجه للعمل بالصحافة وكتابة القصة في مجلات روزاليوسف وصباح الخير والبوليس، وتدرج في مناصب عديدة خلال رحلته، منها رئاسة قسم السيناريو في معهد السينما 1967، ثم مراقب على الأفلام الدرامية، ثم مدير عام أفلام التلفزيون ورئيس قطاع الإنتاج في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وشهد القطاع في عهده طفرة كبيرة في مجال إنتاج المسلسلات الناجحة، ومنها «ليالي الحلمية» و«هو وهي» و«رأفت الهجان» و«المال والبنون» و«العائلة» و«أرابيسك» و«زيزينيا» و«الفرسان» و«أبوحنيفة النعمان» و«السيرة الهلالية» و«جمهورية زفتى» و«نصف ربيع الآخر» و«جحا المصري» وغيرها، إلى جانب فوازير رمضان لنيللي وشريهان، ومسلسلات «ألف ليلة وليلة» وغيرها، وعمل منتجاً فنياً لأفلام «أيوب» لعمر الشريف، و«المدمن» و«ناصر 56» لأحمد زكي، و«فوزية البرجوازية» لإسعاد يونس، و«الطريق إلى إيلات» لعزت العلايلي ونبيل الحلفاوي.
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وحصد خلال مشواره العديد من الجوائز.