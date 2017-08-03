«دائرة الانتقام» يغير جلد نور الشريف

سعيد ياسين (القاهرة)
«دائرة الانتقام».. فيلم مهم اعتمد على التشويق والحركة، ومثّل انطلاقة لنور الشريف إلى آفاق أخرى بخلاف الدور الذي تعوده منه جمهوره في الأفلام الرومانسية، كما كان أيضا الخطوة الأولى والواثقة للمخرج سمير سيف.
وتناولت أحداثه قصة أربعة لصوص يشتركون في عملية سرقة ضخمة، لكنهم يغدرون بصديقهم «جابر»، حيث يقومون بتخديره، وإبلاغ الشرطة عنه بعد تركه داخل إحدى الشقق، ويقضي «جابر» فترة عقوبته داخل السجن، وبعدما يخرج يكتشف أن أخته تعمل داخل بيت من بيوت الدعارة، كما يجد أن زملاءه الثلاثة تحسنت أحوالهم، وحياتهم بعد الجريمة السابقة والإيقاع به، ويقرر الانتقام منهم واحداً تلو الآخر.
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وقالت الناقدة حنان أبو الضياء إن نور الشريف استطاع من خلال الفيلم تغيير بوصلة ونوعية أدواره، وزادت معه شهرته ونجوميته كبطل سينمائي ونجم شباك، وربح أيضاً الكثير من الأموال بصفته منتج الفيلم، وفي الوقت نفسه حظي سمير سيف بإشادة النقاد بفيلمه الأول.