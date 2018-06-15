«شداد» بطل «بريميو بار اركيوب»

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الجواد «شداد» لياس لإدارة السباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، نجوميته كأحد نجوم العقد الفريد لخيول إسطبلات ومزرعة الوثبة، حين سجل فوزاً مستحقاً في سباق بريميو بار اركيوب لمسافة 2200 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فقط، والذي أقيم أمس الأول بمضمار إشبيلية العشبي في إسبانيا بمشاركة 5 خيول دولية.

الانتصار الذي حققه «شداد»، أصبح الفوز الثامن لخيول ياس في أوروبا في غضون أقل من شهرين، منها 7 في فرنسا متضمنة الفئة الأولى بواسطة «شهم» في لونج شامب.

وتألق «شداد» المنحدر من نسل «منجز» والفرس «فزع»، بإشراف المدرب والفارس السابق فيليب سوجرب وبقيادة جيمي مارتن، حين أنجز مهمته بنجاح متفوقاً بكل سهولة على منافسيه، وتمكن «شداد» الذي كان يحمل أعلى الأوزان بفارق 2 كجم عن وصيفه، من اجتياز «النقش» بقيادة أي شامبيون، وبإشراف توماس فورسي، ببراعة وبفارق طولين.

وجاء في المركز الثالث «سيلريز» بقيادة جي مارتنيز، وبإشراف المدربة اليزابيث بيرنارد.

ولم تكن بداية «شداد» البالغ من العمر أربع سنوات موفقة، حيث خاض 7 سباقات، وجاءت أبرز نتائجه حين حل في المركز الثاني، بفارق أنف في سباق بري اتينيه كامنترون لمسافة 2100 متر، بمضمار تولوز الموسم الماضي.

كما حل في المركز الثالث ثلاث مرات، أبرزها بفارق نصف طول في سباق بري واردا لمسافة 2000 متر في شهر مارس الماضي.

وكان شداد» قد حل في المركز السادس عن رفيق إسطبله «تيمور» في سباق بري السكب لمسافة 1600 متر، بمضمار بورودو في ابريل الماضي، ولكن ابرز نتائجه جاءت في المسافات الطويلة بدء من 1900 متر. من جانبه، أكد مسلم العامري مدير ياس لإدارة سباقات الخيل أن اختيار هذا السباق للمهر «شداد» كان المناسب له حسب الشروط، بالرغم من انه مقيم في فرنسا، ولكن التنوع في الدفع بخيول ياس في سباقات أوروبا يخضع لدراسات متخصصة. وقال: مشاركة «شداد» في إسبانيا جاءت من أجل منحه المزيد من الخبرة، وسيكون مستعداً للمشاركة في السباقات الفرنسية أو الأوروبية، حسب الشروط والجاهزية.