«الزمن».. تحدي المركز الأول

خالد السعدي (لندن)

تستضيف مياه نهر التايمز في العاصمة البريطانية لندن اليوم سباق الزمن في الجولة الثانية لبطولة العالم للزوارق السريعة للفورمولا-1، بمشاركة 19 زورقاً يتقدمها متسابقو الإمارات في فريقي أبوظبي وفيكتوري تيم، وتتضمن الجولة سباق الفورمولا-4.

ويتضمن سباق السرعة ثلاث مراحل على كورس السباق المخصص، والذي تصل إجمالي مسافته إلى 1720 متراً، وهو على شكل مثلث، بعد أن اختارت اللجنة المنظمة وضع ثلاث عوامات برتقالية فقط لتمر عليها الزوارق في عمق النهر ليشكل المسار مسرحاً للمشاهدين عبر الضفتين.

وتجمع المرحلة الأولى في سباق السرعة كل الزوارق المشاركة لتدور حول كورس السباق من اجل تسجيل أفضل توقيت ليتأهل أصحاب أفضل 12 رقماً إلى المرحلة الثانية، والتي يشتد فيها التنافس من أجل صعود 6 زوارق منها إلى المرحلة الثالثة والأخيرة، والتي يمنح فيها كل زورق محاولتين اثنتين لتسجيل أفضل توقيت في مياه هادئة، وعلى ضوء تلك النتائج تمنح الأفضلية في السباق الرئيس غداً.

ويعقد قبل سباق الزمن الاجتماع الخاص بالمتسابقين، حيث يجمع متسابقي الفورمولا-1 والفورمولا-4 معاً، بعدها تبدأ فترة خاصة بفئة الفورمولا-4 والتجارب الحرة ثم سباق أفضل زمن لهذه الفئة، وبعدها الانتقال إلى إثارة الفورمولا-1 مع التجارب الحرة لهذه الفئة.