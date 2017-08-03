أفلام إماراتية تنافس بقوة في سينما 2017

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

تشهد الساحة السينمائية الإماراتية انفراجة فنية، مع دخول مجموعة من صناع السينما الشباب في هذا المجال في الآونة الأخيرة، وتحقيق أفلامهم نجاحات غير مسبوقة في تاريخ السينما الإماراتية والخليجية في السنوات الأخيرة، ومنافستها للأعمال العربية والخليجية، وكذلك العالمية، بتصدرها مراكز متقدمة في شباك التذاكر وتحقيقها أرقاماً قياسية، لاسيما أن التوجه الجديد لصناع السينما المحلية جذب المشاهد إلى الصالات السينمائية لمشاهدة أفلام إماراتية في عرض تجاري بدور السينما، وذلك من أجل الخروج من قفص عرضها في مهرجانات الدولة فقط.

«ساير الجنة».. «المختارون».. «ضحي في أبوظبي».. «كارت أحمر».. «ليزا».. «هجولة».. «زنزانة»، أفلام إماراتية تم عرضها خلال العامين الماضيين، وحققت جميعها نجاحات وإقبالاً جماهيرياً كبيراً وحضوراً سينمائياً لافتاً خلال فترة عرضها سواء في مهرجانات محلية وعربية وعالمية أو عرضها التجاري، هذا النجاح اللافت والتطور الكبير الذي تعيشه السينما في الإمارات دفع صناعها سواء شركات أو أفراد لإنتاج أعمال سينمائية جديدة تخوض المنافسة من جديد في الموسم الصيفي لهذا العام.

«راشد ورجب»

وكشف المخرج الإماراتي محمد سعيد حارب، صاحب سلسلة أفلام الكرتون الشهيرة «فريج»، عن أن فيلمه الطويل الروائي الأول «راشد ورجب» من المقرر أن يعرض في الموسم السينمائي الصيفي لهذا العام، مبدياً سعادته لتعاونه في إخراج أول فيلم له مع شركة إنتاج مرموقة مثل إيمج نيشن والتي تعرف بدعمها المستمر للموهوبين والمبدعين من صانعي الأفلام، مشيراً إلى أن صناعة السينما في الإمارات تشهد تطوراً ملحوظاً، نظراً لتكاتف شركات الدولة وصناع السينما الشباب في إنتاج أعمال ترقى بالمستوى، سواء من ناحية القصة أو الإخراج. وأوضح حارب أن فيلمه «راشد ورجب» تم تصويره في دبي ويشارك في بطولته كل من مروان عبدالله والإعلامية شيما وفادي إبراهيم، إلى جانب الفنان المصري شادي ألفونس، وتدور أحداث الفيلم حول حادث غامض ينتج عنه تبادل شخصيات بين «راشد» رجل الأعمال الثري مدمن العمل، و«رجب» سائق توصيل طلبات محدود الدخل، ويرى راشد ورجب حياتيهما من منظور مختلف بعد الحادث، ويحاولان بشدة العودة إلى جسديهما وشخصيتيهما الحقيقيتين، مصرحاً أنه سيشارك في بطولة العمل أيضاً ويجسد إحدى الشخصيات فيه.