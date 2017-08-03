الزيتون.. صحة ومناعة

أبوظبي (الاتحاد)

عُرف الزيتون منذ القدم بفوائده الطبية، فمنذ عصر اليونان والرومان وهو مشهور كفاكهة طبية طبيعية تعالج الكثير من الأمراض، عدا عن مذاقها المميز الذي جعل منها ضيفاً دائماً على مختلف الموائد، وللزيتون أنواع مختلفة كل منها يتميز بنسب متفاوتة من المركبات الكيميائية المغذية، ووفق موقع «موضوع» فإن الزيتون من الثمار التي تستخدم بكثرة مع السلطة بأنواعها المختلفة وفي الساندويشات أو كوجبة خفيفة تعمل على فتح الشهية.

تتكون ثمار الزيتون من الماء والسكر والألياف والبروتين والدهون، وتعرف الدهون التي يحتويها الزيتون بأنها من الدهون غير المشبعة، التي تعمل على خفض الكوليسترول في الدم، كما أن هذه الثمار تحتوي على العديد من الفيتامينات أهمها فيتامين (A)، وفيتامين (B1، وB2)، وفيتامين (E)، كما تحتوي على حمض الفوليك والبانتوثينيك، كما أن فيها بعض المعادن كالحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والكبريت، وفي الثمار أيضاً مركبا Glykosid وOleosid اللذان يتميزان بتأثيرهما الوقائي على الصفراء والكبد.

ويدعم الزيتون الصحة بشكل كبير، فهو يحمي القلب ويحسن صحته بسبب كمية الدهون غير المشبعة الموجودة فيه، ويقلل من التعرض لتصلب الشرايين، كما أنه يخفض ضغط الدم.

هشاشة العظام