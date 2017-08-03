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حددتها اختصاصية التغذية

نصائح لصيف أكثر صحة ورشاقة
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تاريخ النشر: الجمعة 04 أغسطس 2017

أبوظبي (الاتحاد)

تميل غالبية السيدات إلى اكتساب جسم رشيق خلال الصيف، لهذا تسارع لحسم ما اكتسبته من وزن خلال فصل الشتاء، باتباع نظام حمية استعداداً لموسم الشاطئ والسفر، لكن هذا يتم بوضع أهداف واقعية وقابلة للتحقيق، فليس هناك «طعام سحري» يمكّننا من فقدان الوزن الزائد الذي اكتسبناه على مدار العام.

في هذا الإطار تعرض ريهام شمس الدين، اختصاصية تغذية علاجية ومديرة مركز «رايت بايت» لاستشارات التغذية وتقديم الطعام الصحي في دولة الإمارات، مجموعة نصائح لمساعدة السيدات للحفاظ على الصحة والرشاقة خلال فصل الصيف، وهي:

◆ اروي عطشكِ بالماء: يحتاج جسمنا عادة من 6 إلى 8 أكواب من الماء يومياً، وكلما اشتدّت الحرارة خلال النهار، كلما احتاج الجسم لمزيد من الترطيب لتجنّب جفافه.

◆ اختاري المشاوي: لا يكتمل الصيف من دون حفلات الشواء، وعليك أن تختاري المشاوي بحكمة مثل صدور الدجاج من دون جلد والأسماك والمأكولات البحرية، ولا تتناولي الكثير من لحوم البقر والغنم.

◆ فواكه وخضراوات موسمية: استمتعي بفواكه تساعد على الانتعاش مثل التوت والفراولة وتوت العليق والعنب البري، والتي تحتوي على المواد المضادة للأكسدة، وهي مثالية أيضاً للبشرة. ... المزيد
     
 

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