الشارقة يختتم رمضان المبارك بإفطار جماعي

الشارقة (الاتحاد)

اختتمت إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة الرياضي ختام شهر رمضان المبارك بتنظيم إفطار جماعي نظمته مساء أمس الأول في مقر النادي بمنطقة سمنان.

حضر الإفطار ناجي ربيعة عضو إدارة الألعاب الجماعية، وأحمد ندا مدير الألعاب الجماعية، وعدد كبير من كوادر الإدارة والفنين، وعدد من اللاعبين والكوادر البشرية بالنادي.

وتحرص إدارة الألعاب الجماعية بالنادي من منطلق حرصها على تعزيز العلاقات البينية بين أفراد الأسرة الواحدة في الإدارة وبناء علاقات متينة تجمع الجميع في رحابها من خلال تنظيم المبادرات التي تحقق التواصل بين الكوادر البشرية العاملة وتحفز جهودهم وتباركها.

ورحب ناجي ربيعة بالحضور، وأشار إلى أن إدارة الألعاب الجماعية بالنادي برئاسة أحمد البح أكدت أهمية الإفطار الجماعي بين أسرة الألعاب الجماعية، والتي تعكس روح التعاون الإيجابي بين الجميع ليظل للجميع دوره ومكانته في تلك المنظومة المتميزة في النادي.

وهنأ الجميع بحلول عيد الفطر، ودعاهم على السعادة وقضاء وقت ممتع في أسرهم بعد النجاح الكبير الذي حققته إدارة الألعاب الجماعية في كافة فرقها والنقلة النوعية التي شهدتها خلال العام الحالي، بعد أول سنة من سنوات الدمج.