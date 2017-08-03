إرشادات للتحكم في مسببات حساسية الطعام

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

تعتبر حساسية الطعام من أكثر الحالات شيوعاً بين الأطفال، ولكن معاناة العديد من الأشخاص منها تستمر إلى سن الرشد، وهي تتطلب اليقظة والتنبه لتجنب أعراضها الخطرة، والتعرف أكثر إلى كيفية التحكم بالحساسية التي نعاني منها، ما يسهل علينا تحديد مضاعفاتها، وتجنب التعرض لمخاطرها.

يقول الدكتور محمد أبو زعكوك، اختصاصي طب الحساسية والمناعة، معهد التخصصات الطبية الدقيقة بكليفلاند كلينيك أبوظبي، إن من أكثر أنواع حساسية الطعام شيوعاً هي التي يسببها حليب الأبقار، البيض، والمكسرات النباتية مثل «الجوز واللوز والبندق والكاجو والفستق والفول السوداني، إضافة إلى المأكولات البحرية، الصويا، القمح، السمسم والحمص».

حاقن الإبينفرين

عن كيفية التحكم في الحساسية الحادة، يوضح أن الأشخاص الذين يعانون حالة حساسية حادة تجاه طعام ما، لا بد لهم من حمل حاقن الإبينفرين الآلي في جميع الأوقات، في حال أوصى طبيبهم بذلك، فإذا تناولت، عن طريق الخطأ، أحد مسببات الحساسية وبدأت تشعر برد فعل تحسسي، والمعروف أيضاً باسم الحساسية المفرطة، يكون الوصول إلى حاقن الإبينفرين الآلي أمراً حيوياً بالنسبة إليك.