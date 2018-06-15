القبيسي ينطلق من المركز الأول

لومان (الاتحاد)

ينطلق خالد القبيسي سائق سيارة أبوظبي للسباقات من المركز الأول لفئة «برو آم» في النسخة الـ 87 لسباق لومان 24 ساعة العريق، على متن بورشه 911 آر.أس.آر حاملة الرقم 88 مع زميليه في فريق «ديمبسي بروتون ريسينج» الإيطاليين ماتيو كيرولي وجورجيو رودا.

وينطلق سباق لومان 24 ساعة 2018 اليوم، ويستمر لفتر 24 ساعة متواصلة، على أن يُشهر علم المربعات غدا بالتوقيت نفسه.

واستهل الفريق المدعوم من مصنع بورشه جولة لومان 24 ساعة 2018 بقوة مع تصدر الترتيب العام لفئته في حصة التجارب الحُرة مسجلاً زمناً قدره 3:52.903 دقيقة حول حلبة لا سارس الواقعة في منطقة لومان الفرنسية والبالغ طولها 13.626 كلم.

وأكّد الفريق على علو كعبه مرة أخرى، محققاً التوقيت الأسرع في الحصة التأهيلية الأولى من أصل ثلاث حصص، على يد سائق مصنع بورشه ماتيو كيرولي، الذي رفع سقف التحدي مسجّلاً 3:50.728، ليحسن التوقيت الأسرع للفئة بأكثر من ثانيتين مقارنةً بحصة التجارب، وتفوّق بفارق 1:2 ثانية على أقرب منافسيه ضمن فئة البرو آم سيارة الفريق الشقيقة حاملة الرقم 77.

وفي الحصتين التأهيليتين الثانية والثالثة، واصل الفريق تقديم سرعة قوية ووتيرة ثابتة والأهم من ذلك حافظ على صدارته للترتيب العام متقدماً على سيارة فريق «جولف ريسينج» حاملة الرقم 86 بفارق 0:663 ثانية ليضمن مركز الانطلاق الأول للسباق المنتظر، بينما ضمنت سيارات البورشه مراكز الانطلاق الثلاثة الأولى للفئة مع تأهل السيارة رقم 77 بالمركز الثالث.

وتعليقاً على إحراز مركز الانطلاق الأول للسباق الأعرق في العالم، قال القبيسي: «الحمد لله تمكنت سيارة أبوظبي للسباقات من حجز مركز الانطلاق الأول ضمن فئتها في أعرق سباق في العالم، هذا إنجاز كبير بالتأكيد ومجهود كبير من مصنع بورشه لتزويدنا بسيارة جيدة وإعدادات رائعة».

وأضاف: «السباق هو الأهم والآن ينصب تركيزنا عليه بالكامل. تفادي المفاجآت والحفاظ على وتيرة وسرعة جيدتين أمور بغاية الأهمية، وإن شاء الله نصل إلى نتيجة مُرضية».