القبيسي ينطلق من المركز الأول

لومان (الاتحاد)
ينطلق خالد القبيسي سائق سيارة أبوظبي للسباقات من المركز الأول لفئة «برو آم» في النسخة الـ 87 لسباق لومان 24 ساعة العريق، على متن بورشه 911 آر.أس.آر حاملة الرقم 88 مع زميليه في فريق «ديمبسي بروتون ريسينج» الإيطاليين ماتيو كيرولي وجورجيو رودا.
وينطلق سباق لومان 24 ساعة 2018 اليوم، ويستمر لفتر 24 ساعة متواصلة، على أن يُشهر علم المربعات غدا بالتوقيت نفسه.
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وأكّد الفريق على علو كعبه مرة أخرى، محققاً التوقيت الأسرع في الحصة التأهيلية الأولى من أصل ثلاث حصص، على يد سائق مصنع بورشه ماتيو كيرولي، الذي رفع سقف التحدي مسجّلاً 3:50.728، ليحسن التوقيت الأسرع للفئة بأكثر من ثانيتين مقارنةً بحصة التجارب، وتفوّق بفارق 1:2 ثانية على أقرب منافسيه ضمن فئة البرو آم سيارة الفريق الشقيقة حاملة الرقم 77.
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وتعليقاً على إحراز مركز الانطلاق الأول للسباق الأعرق في العالم، قال القبيسي: «الحمد لله تمكنت سيارة أبوظبي للسباقات من حجز مركز الانطلاق الأول ضمن فئتها في أعرق سباق في العالم، هذا إنجاز كبير بالتأكيد ومجهود كبير من مصنع بورشه لتزويدنا بسيارة جيدة وإعدادات رائعة».
وأضاف: «السباق هو الأهم والآن ينصب تركيزنا عليه بالكامل. تفادي المفاجآت والحفاظ على وتيرة وسرعة جيدتين أمور بغاية الأهمية، وإن شاء الله نصل إلى نتيجة مُرضية».