«7» إرشادات للتعامل مع «إكزيما الجلد»

القاهرة (الاتحاد)

إكزيما الجلد من الحالات الشائعة بين الأطفال الرضع بعد الولادة بفترة وجيزة، وهي نوع من الالتهابات الجلدية المزمنة، وتصيب 20 في المائة من الأطفال، وعادة ما تظهر كثيراً لدى الأطفال الذين لديهم تاريخ عائلي من الإصابة بالإكزيما أو التهاب الأنف الأرجي. وتظهر غالباً في شكل طفح جلدي أحمر «وردي اللون» مثير للحكة، وتهيّج في جلد الوجه وفروة الرأس، وفي بعض الحالات، قد تزداد حدتها عند الأطفال بعد الفطام، عندما يبدؤون في تناول الطعام، مثل الحليب البقري أو البيض أو القمح أو البرتقال.

وبحسب الدكتور شريف صقر، استشاري الأمراض الجلدية، تبدأ إكزيما الأطفال بظهور بقعة على الخدين، ثم تنتشر إلى أماكن أخرى غالباً تكون خلف الأذنين وعلى الرقبة والذراعين والساقين (لا تنتشر غالباً بمنطقة الحفاضة) حتى ما بين الشهرين السادس والثامن، ثم تظهر بثور أو دمامل صغيرة تمتلئ بسوائل تتسرب منها، ثم تغطيها القشور، وتتسبب الحكة الشديدة في أن يهرشها الطفل مما يؤدى إلى العدوى. وعادة ما تختفي لدى بلوغ الطفل شهره الثامن عشر، وفي حالات أخرى تصبح أقل حدة ببلوغ الطفل عامه الثالث، ويصاب كل طفل من بين كل ثلاثة أصيبوا بالإكزيما بالربو أو أمراض حساسية أخرى فيما بعد.

ويوجه الدكتور صقر الأم بتنفيذ «7» إرشادات مهمة للتعامل مع إكزيما الأطفال:

1. تقليم الأظافر: