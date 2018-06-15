المطروشي يستقبل بطل «القائد العام»

دبي (الاتحاد)​

استقبل اللواء خبير راشد ثاني المطروشي، المدير العام للإدارة العام للدفاع المدني في دبي فريق كرة القدم المتوج ببطولة القائد العام الرمضانية في نسختها الثانية إضافة إلى فريق مركز إطفاء الاتحاد الفائز ببطولة عام زايد 2018 الرمضانية التي نظمها الدفاع المدني دبي للقطاعات والإدارات والمراكز.​​​

وهنأ المطروشي اللاعبين والجهازين الإداري والفني بتحقيق كأس البطولة، مشيدا بالجهد الذي بذله أعضاء الفريق والعمل المتواصل منذ انطلاقة البطولة وصولاً إلى منصات التتويج والتي توجوها باللقب الغالي الذي استحقوه.

وقال للاعبين: كنتم أهلاً للثقة التي أوليناه إياكم ولم تخذلونا فكانت انتصاراتكم مصدر فخر لنا في الدفاع المدني دبي وسعداء بهذا الإنجاز الذي حققتموه واثبتم من خلاله بأنكم الأفضل في الرياضة بجانب كفاءتكم في ميدان العمل العام وسنواصل دعمكم في شتى المجالات لتحقيق المزيد من الإنجازات المهنية والرياضية والمجتمعية.​​​

وفي ذات الاطار استقبل العميد راشد خليفة البوفلاسة مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ أعضاء فريق مركز إطفاء الاتحاد الفائزين ببطولة عام زايد 2018 الرمضانية، مشيدا بإنجازهم في تأكيد على تميز الدفاع المدني دبي في مختلف المجالات.

وشكر البوفلاسة اللاعبين والجهازين الفني والإداري على ما قدموه خلال مسيرة التنافس، مؤكداً أن الإدارة العامة بقيادة اللواء خبير راشد ثاني المطروشي تولى الجانب الرياضي اهتماماً خاصاً، لما له من جوانب إيجابية مؤثرة في ساحة العمل وسنكون دوماً في جانب واحد للتقدم إلى الأمام.