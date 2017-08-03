8 أساليب خاطئة في تنشئة الأبناء

خورشيد حرفوش (القاهرة)

يستخدم الآباء والأمهات العديد من أساليب التنشئة الاجتماعية التي تتباين وفق محصلة ثقافة الأسرة والمجتمع الذي يعيشون فيه. ومن المعروف أن هذه الأساليب لها تأثيراتها الإيجابية والسلبية على الجوانب الانفعالية والاجتماعية للأطفال، وترتبط مفاهيم التنشئة بلاشك بالنظم الاجتماعيّة التي من خلالها يتحوّل الإنسان لفرد اجتماعيّ يستطيع الاندماج والتفاعل بشكل ميسّر وسهل مع المجتمع المحيط به، وهذه العمليّة يكتسب من خلالها الأطفال الضبط الذاتي والحكم الخُلقي ليصبحوا أشخاصاً راشدين ومسؤولين عن تصرفاتهم أمام المجتمع.

ويجمع خبراء الاجتماع والتربية على أن أهم مقومات التنشئة الاجتماعية السليمة، تنبع من اتباع الوسائل والطرق التربويّة التي يقوم بها الأهل في تربية أولادهم. إلا أن هناك ممارسات عديدة خاطئة للوالدين تفسد وتضر بتلك العملية، ومن شأنها أن تفرخ أشخاصاً غير أسوياء، يوجزها خبير التربية العالمي آرلين أيزنبيرج في 8 أبعاد أو أسباب، وهي:

1. الحماية الزائدة:

أطفال الحماية الزائدة لا يتعلمون كيف يتعاملون مع المشكلات بأنفسهم، ولا يشعرون بالاستقلالية ولا يحترمون أحكامهم الخاصة، وغالباً ما يصبحون جبناء وخائفين من الوقوع في الأخطاء. إن الآباء يدللون أبناءهم بإعطائهم كل شيء في كل الأوقات، وعدم السماح لهم بالتعامل مع الأزمات أو المواقف اليومية العادية، وهؤلاء الأطفال يشعرون بأنهم مكشوفون، يسهل إيذاؤهم، وغير قادرين على الدفاع عن أنفسهم، ويبدو بعضهم أحياناً وكأنهم واثقون من ذواتهم على نحو مبالغ فيه، ولكن تحت هذه الواجهة هناك نقص أساسي في الثقة بالذات.