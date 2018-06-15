الرمس يخطط لنسخة متميزة بدورة «عام زايد»​

رأس الخيمة (الاتحاد)​

أعلن المقدم فهد عبد الله بن جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الرمس خطة تقييم لدورة عام زايد الرمضانية التي نظمها النادي برعاية الشيخ أحمد بن سعود القاسمي، وذلك للاستفادة من الإيجابيات الكثيرة التي كانت حاضرة والعمل على تغطية جميع الجوانب، بما يسمح للنادي بتقديم الإضافة المطلوبة من الفعاليات الجديدة في النسخة المقبلة من الدورة لتعزيز دوره الشامل وتحقيق تطلعات الشباب وعكس الصورة المشرفة عن النادي ودوره الإيجابي على مستوى الدولة وإمارة رأس الخيمة.​

وأضاف: كلمة السر في النجاح الذي حققته دورة عام زايد تتمثل في التكاتف والتعاون والرغبة في التميز من مسؤولي النادي وأعضاء اللجان المنظمة والتضامن الرائع من محبي النادي وأبناء إمارة رأس الخيمة مع البرامج والفعاليات الرياضية والثقافية والمجتمعية والتدافع الكبير لمتابعة المباريات على نحو منح الدورة فرصة كبيرة لرفع مستوى النجاح خصوصاً أن التقدير الذي حظيت به الدورة من الأندية والمؤسسات المختلفة أكبر دليل على النجاح الذي حققته الدورة.​

وتابع: أكثر ما أشاع السعادة في دواخلنا النجاح الكبير لمبادرة لقاء قدامى منتخبنا الوطني ونادي الرمس والتجاوب الكبير من الجماهير مع إبداع الزمن الجميل، إلى جانب الإثارة القوية التي شهدتها مسابقة كرة القدم في جميع مراحلها، كما أن الفعاليات الثقافية والمجتمعية من المعطيات المهمة في دورة عام زايد انطلاقاً من الدور الإنساني والحضاري للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي يلهمنا للتفاعل مع كل المبادرات الإنسانية في مئوية زايد الخير والعطاء، وكانت لنا مبادرة بزيارة أحمد محمد بن جمعة، رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء مجلس الإدارة إلى خيمة «إفطار الصائم» بمصلى العيد بالرمس لتقديم الدعم المالي والمعنوي للقائمين على هذا المشروع، وتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين.​

وأوضح «النادي كان يخطط لمفاجآت كبيرة على مستوى رياضي كبير، لكن الصورة التي خطط لها النادي لم تكتمل بسبب بعض الظروف، موضحاً أن النادي أكثر إصرارا على متابعة العمل بالتميز والتخطيط والمثابرة لتأكيد حضوره المشرف في الدولة وإمارة رأس الخيمة من خلال دوره الشامل الذي يضعه أمام تحدٍ كبير لبلوغ القمة، وتأكيد تميزه الرياضي والثقافي والمجتمعي​.