«شغف الماركات» ينتعش في مواسم التخفيضات

أبوظبي (الاتحاد)
تنتظر الكثير من النساء موسم تخفيض الأسعار لشراء السلع ذات العلامات التجارية، خاصة من الملابس والحقائب النسائية والأحذية والساعات، إما بغرض السفر أو هدايا للأهل والأقارب والصديقات.. وفي المقابل تنتظر محال العلامة التجارية الشهيرة موسم الصيف باعتباره فرصة لزيادة المبيعات، وتنفيذ عروض التخفيضات للأسعار على بعض المشتريات من 20 إلى 70%.
ولشراء الملابس والأحذية ذات الماركات العالمية، وتحرص أسماء «موظفة» على التجول بين المحال التجارية في أبوظبي، خاصة حين تصلها رسائل نصية عبر هاتفها بوجود تخفيضات بنسبة، وتتجه لشراء ما تحتاجه من مستلزمات.
وتقول: «تجذب التخفيضات الكثير من النساء اللاتي يعشقن التسوق، حيث يجدن الجزء الرئيسي منها حقيقياً، وهي تتم لسلع في الغالب ستخزن، وبعد أن عرضت خلال أشهر ماضية بهامش ربح جيد، ولم يتم تصريفها، وبعد أن تم تحقيق رأس المال وبالربح الذي وضعه التاجر، بالإضافة إلى أن بعض البضاعة التي يتم العرض عليها موديلات قديمة، والبيع بأي مبلغ هو مكسب للمحل بدلاً من التخزين وتعريضها للتلف.. رغم علمنا بذلك إلا أن من يعاني هوس التسوق لا يستغني عن زيارة المحال التجارية والتبضع.
جودة المنتج
وقالت نوف «متسوقة» أصدق أغلب التخفيضات، خاصة من المحال الكبيرة، لأنها تلجأ للتخفيضات للتخلص من بعض البضائع، وتقديم بعض الأنواع الجديدة، مع ارتباطها بمصانع تنتج لها موديلات جديدة تتناسب مع فصول السنة، حيث إن بقاء القديم وتخزينه يكلف الكثير، ولهذا يتم بيعه بأقل ربح، وحتى بالتكلفة، وأشارت إلى أنها تستطيع التفريق بين المخفض وغير المخفض في الماركات الشهيرة، إلا أن المحال العادية وغير المشهورة يستغلون مسمى تخفيضات ويتلاعبون في الأسعار، ومن هنا لابد من الزبون أن يميز بين البضاعة التي تم تخفيض سعرها أو لم يتم تخفيضه، ومن خلال جودة المنتج. ... المزيد