«شغف الماركات» ينتعش في مواسم التخفيضات

أبوظبي (الاتحاد)

تنتظر الكثير من النساء موسم تخفيض الأسعار لشراء السلع ذات العلامات التجارية، خاصة من الملابس والحقائب النسائية والأحذية والساعات، إما بغرض السفر أو هدايا للأهل والأقارب والصديقات.. وفي المقابل تنتظر محال العلامة التجارية الشهيرة موسم الصيف باعتباره فرصة لزيادة المبيعات، وتنفيذ عروض التخفيضات للأسعار على بعض المشتريات من 20 إلى 70%.

ولشراء الملابس والأحذية ذات الماركات العالمية، وتحرص أسماء «موظفة» على التجول بين المحال التجارية في أبوظبي، خاصة حين تصلها رسائل نصية عبر هاتفها بوجود تخفيضات بنسبة، وتتجه لشراء ما تحتاجه من مستلزمات.

وتقول: «تجذب التخفيضات الكثير من النساء اللاتي يعشقن التسوق، حيث يجدن الجزء الرئيسي منها حقيقياً، وهي تتم لسلع في الغالب ستخزن، وبعد أن عرضت خلال أشهر ماضية بهامش ربح جيد، ولم يتم تصريفها، وبعد أن تم تحقيق رأس المال وبالربح الذي وضعه التاجر، بالإضافة إلى أن بعض البضاعة التي يتم العرض عليها موديلات قديمة، والبيع بأي مبلغ هو مكسب للمحل بدلاً من التخزين وتعريضها للتلف.. رغم علمنا بذلك إلا أن من يعاني هوس التسوق لا يستغني عن زيارة المحال التجارية والتبضع.

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