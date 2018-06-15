كونتا إلى دور الثمانية

نوتنجهام (رويترز)

كافحت البريطانية جوهانا كونتا لتفوز 6-4 و7-6 على مواطنتها هيذر واطسون في الدور الثاني لبطولة نوتنجهام المفتوحة للتنس.

وواصلت كونتا، وصيفة بطلة نوتنجهام 2017، انتصاراتها في بداية موسم البطولات بالملاعب العشبية إذ تتطلع لتكرار إنجاز العام الماضي عند بلوغ الدور قبل النهائي في ويمبلدون.

وواجهت اللاعبة البالغ عمرها 27 عاماً مقاومة شرسة من المصنفة 69 عالمياً، لكنها انتصرت في النهاية لتضرب موعداً مع السلوفينية دليلة ياكوبوفيتش في دور الثمانية.

وفاجأت البريطانية كاتي بوتلر المصنفة 156 عالمياً الجماهير، حيث فازت اللاعبة المشاركة ببطاقة دعوة 7-6 و6-1 على الأسترالية سمانثا ستوسور التي تتفوق عليها بفارق 53 مركزاً في التصنيف. وستلتقي بوتلر مع المصنفة الأولى بالبطولة آشلي بارتي في دور الثمانية.