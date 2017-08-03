«عجينة السيراميك» تثري ديكورات المنزل

دبي (الاتحاد)

تتنوع الحرف والأشغال اليدوية، لتسهم بشكل أو بآخر في رفدنا بالكثير من المشغولات والأعمال الفنية، التي تمنح المنازل الكثير من الثراء والغنى، وتجعل أركانها تصدح بلغة الجمال والأناقة الفريدة، والمميزة، فبالرغم من بساطة مكوناتها، وخاماتها، إلا أنها تتحول إلى لوحة غناء، تشكل وفق ذوق الفنان وأفكاره، لترتبط تارة بمكون تاريخي، أو تصور بيئة معينة، أو تحاكي بعض الأشكال والمجسمات لتقدم بطريقة مختلفة أكثر جاذبية وإبداعاً.

وتظل هذه الفنون لها جذور تاريخية، وموروثات حضارية جاءت نتاج ما أفرزته حاجة الإنسان قديماً من مواد ومنتجات تسهل حياته اليومية، وتطعم بها الدور والقصور بأبجدية الرقي والفخامة.. ومن أقدم هذه الفنون نجدها متمثلة في فن السيراميك، وهي عجينة لينة وسلس التعامل معها، ويمكن تطوعيها بأشكال مختلفة، ونظراً لكون هناك نوعين من خليط السيراميك الساخن والبارد فلكل منها تقنيتها وطريقتها في التعامل معها، حتى يتم عمل وإنجاز قطعة فنية جيدة.

الفن اليدوي

المصممة فاطمة عباس أكدت أن ذوق كل فرد يوجه طريقة الحصول على قطعة أو تحفة متميزة وغير مكررة وقد تكون فريدة في شكلها وتصميمها، فالمرأة لا يمكن أن تكون بعيدة عن عالم الفن اليدوي، الذي يفتح لها الكثير من المجال كي تبدع في منزلها وتظهره بطريقة ساحرة، فهي تعد من الرتوش النهائية في استكمال الديكور الداخلي.