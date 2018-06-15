ترحيب أردني بتعيين القاصّة بسمة النسور وزيرة للثقافة

عمّان (الاتحاد)

احتفى الوسط الثقافي الأردني عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتكليف الإرادة الملكية في الأردن القاصة والكاتبة الأردنية بسمة النسور وزيرة للثقافة، ورأى مبدعون أن النسور الأكثر اطلاعًا ومعايشة لما يعانيه الوسط الثقافي والأدبي في الأردن من مشكلات سببها تراجع دور المؤسسات الرسمية والأهلية عن دورها في تفعيل الثقافة والنهوض بالعمل الثقافي بما يعيد له ألقه بعد سنوات من الركود والتكرار والتهميش للفاعلين في المجال الثقافي والأدبي.

والنسور التي عملت مديرة لبيت تايكي التابع لأمانة عمّان، وفقاً لنقاد، من أبرز كتّاب القصة القصيرة في الأردن، تولت منصب وزيرة الثقافة مؤخراً في التشكيل الوزاري الجديد الذي كلف به رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، والذي طالب به الشارع الأردني من خلال ما سمي بـ «إضراب الكرامة» باحتجاج المواطنين أمام مبنى رئاسة الوزراء بهدف إقالة الحكومة السابقة.

ومن الجدير بالذكر أن النسور حصلت على لسانس حقوق، تكتب في الصحافة العربية من عام 1990، كما عملت رئيسة لتحرير مجلة تايكي المختصة بالأدب النسوي. صدر للنسور عدد من المجموعات القصصية، نذكر منها: «نحو الوراء»، «خاتم في مياه بعيدة»، «اعتياد الأشياء»، «قبل الأوان بكثير»، «النجوم لا تسرد الحكايات»، و»أوجاعي كلها».