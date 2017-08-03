قصص ملونة تروي تصاميم شمس الإتربي

ماجدة محيي الدين (القاهرة)

دخولها عالم الأزياء الراقية كان وراءه قصة حب كبيرة ومثيرة، حيث أحبت مصممة الأزياء شمس الإتربي التراث بكل فنونه، وأبهرتها التفاصيل الدقيقة التي استولت بسحرها علي وجدانها، فشعرت بالانتماء لتلك الأعمال الفنية المستوحاة من البيئة والحضارة العربية والإسلامية، وانجرفت وراء مشاعرها، وطافت الدروب لتلبي النداء الخفي بداخلها، تنقلت في الصحارى والواحات وقرى مصر المحروسة، تجمع بنهم ما يمكنها من البقية المتبقية من تركة الجدات، دفعها حماس الشباب، والتقدير العميق لنبل الخامات.

المرأة العربية

وفي كل موسم تطلق شمس مجموعة جديدة من التصاميم المبهرة التي تضفي المزيد من التألق على المرأة العربية، وتخاطب وجدانها، وكل قطعة وراءها حكاية وقصة ملونة برسوم لها مغزى، وكأنها «طلاسم»، لا تبوح بأسرارها إلا لمن تدرك قيمتها، وتبحث بصدق عن زي يعبر عنها، ويمنحها التفرد والأناقة المترفة. قبل أيام طرحت أحدث مجموعاتها من العباءات التراثية، انتقت أرقى الخامات المصنعة خصيصاً لها، وأجود أنواع الخيوط والإكسسوارات الملائمة لكل تصميم، واحتفظت لنفسها بمساحة من الحرية، فهي تمارس عملها بروح الهواية، وتخضع فقط لإحساسها المشبع بإعجاب وتقدير للموروث الفني لكل الحضارات الإنسانية العريقة التي ما زالت تفيض جمالاً لكل من يقترب منها ويتأملها.

وعن تأثرها بالجلابية المصرية وتخصصها في تصاميم العباءات تقول: «منذ طفولتي كنت معجبة بزي الفلاحة المصرية وألوانه وتصاميمه المختلفة وأشكال غطاء الرأس، وبمرور الوقت شعرت أنه أفضل ما يمكن أن ترتديه المرأة هو زي محتشم ومريح، ولا يخلو من جمال وتفاصيل فنية وكشاكش وقصات وحليات وإكسسوارات، ولاحظت أن لكل منطقة موديلات خاصة بها، ويبدو أن تلك الملاحظة المبكرة كانت بداية قصة حب للأزياء التراثية والفنون التقليدية بكل أنواعها».