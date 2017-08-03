حمدان البريكي.. عميد الأغنية العُمانية

بقلم: د.عبدالله المدني - (أكاديمي وكاتب بحريني)

عند الحديث عن الأغنية العمانية الشعبية التقليدية، التي يقول عنها الباحث مسلم بن أحمد الكثيري في مقال له في صحيفة الوطن العُمانية «11/&rlm1/&rlm2015» ما مفاده أنها تميزت عن مثيلاتها في منطقة الخليج والجزيرة العربية بالتنوع والثراء في لغتها الموسيقية وصيغها الفنية وأساليب أدائها اللحنية والإيقاعية، عاكسة بذلك الصلات التي نسجها العمانيون مع شعوب المحيط الهندي وبحر عمان، وبما جعل للموسيقى العمانية ثلاثة جذور: محلية عربية «عمان واليمن وحضرموت والخليج والعراق»، وأفريقية «ممباسا وزنجبار»، وآسيوية «فارس والهند»، لا مناص من التوقف طويلاً أمام تجربة واحد من روادها الأوائل ممن لا تزال أعماله الفنية محفورة في ذاكرة الكثيرين، وكذا صورته المعبرة عن حقبة زمنية طافحة بالتحديات.

إذ يكفي أن ينظر المرء إلى التجاعيد والنتوءات التي خلفتها سنوات قرن كامل على وجهه كي يدرك أن صاحب الوجه هو إنسان ركب الأهوال وارتاد البحار وعبر البلدان من أجل أن يكسب قوته بشرف، ويشبع في الوقت ذاته ما كان هواية قبل أن يتحول إلى مهنة.

في الثاني عشر من &rlmمارس 2014 انتقل إلى رحمة الله تعالى في سلطنة عمان عن عمر ناهز المائة عام الفنان حمدان بن عبدالله بن سعيد بن محمد البريكي، الذي اختار لنفسه اسم حمدان الوطني، وهو ما جعلنا ونحن صغار نتساءل عن سر اللقب كلما نطق مذيع الراديو به، بل ونحتج أيضاً لاحتكاره صفة الوطني لنفسه دون غيره.

عادات اجتماعية

كان هذا، بطبيعة الحال، قبل أن يكتمل وعينا ونستوعب ظاهرة استخدام الأسماء الفنية كبديل للأسماء الحقيقية كنوع من التحايل على التقاليد والعادات الاجتماعية.. فصاحبنا كما يتضح من اسمه الحقيقي ينحدر من قبيلة آل بريك إحدى قبائل عمان المائتين والثلاثين المشهورة، علما بأنها قبيلة عدنانية يتصل نسبها إلى تغلب بن وائل بن قاسط بن هنب بن أقصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان (أنظر أصول القبائل العمانية في موقع بوابة الخليج).