جاك بريفير الأكثر حرية وطفولة بين شعراء الأرض

محمد عريقات (الاتحاد)

حظي الشاعر الفرنسي جاك بريفير (1900 1977) بشهرة واسعة لدى القراء العرب، وحتى بين أوساط الشعراء والنقاد، فبساطته في عدم تعقيد شكل النص ولغته جعل له قاعدة جماهرية واسعة ليس فقط في فرنسا، وإنما في العالم كلّه، وقاد ذلك عدداً من المترجمين إلى نقل مجاميعه الشعرية ومختارات شعرية منها إلى القارئ خارج فرنسا، وإلى القارئ العربي الذي استوعب تجربة بريفير النابعة من الحياة وتفاصيلها، فلغته السهلة جعلته من القلائل الذين تجاوزوا حدود القراء مخترقين قلب الشعب على حد تعبير الناقد الفرنسي غايتان بيكون صاحب الدراسة النقدية الشهيرة عن الشاعر، والتي ضمنها كتابه «الأدب الفرنسي الجديد». أو كما يقول أحد النقاد «لغته شبيهة بما يتكلم به المرء وهو سائر».

بريفير الذي أصدر مجموعته الشعرية الأولى «أقوال» 1946 ظهر أثره الشعري في تجارب العديد من الشعراء العرب تحديداً في أواسط القرن العشرين، ولعل أبرز من تأثروا بشعريته ولغته ومضامينه الشاعر نزار قباني وتجلى ذلك في قصيدته الشهيرة «أخرج من معطفه الجريدة» التي نقلها نزار قباني عن قصيدة بريفر المعنونة بـ«الإفطار»، ومنحها من أوزان وقوافي الشعر العربي، الأمر الذي أفرد له نقاد ودارسون حينها العديد من المقالات والدراسات.

تابع بريفير، إصدار مجاميعه الشعرية فقد تبع عمله الشعري الأول مجموعته «مشهد» 1951، ومجموعة «رقصة الربيع الكبرى»، ومجموعتيه «أضواء الإنسان»، و«المطر والصحو» 1955، وصولاً إلى مجموعته الأخيرة «أشياء وأخرى» عام 1972، اكتسب مؤهلاته وخبراته كرجل عصامي من المطالعة على كتب الآداب العالمية، ومنها العربية، كما كان شغوفًا بكتاب «الف ليلة وليلة» كما ذكر آرنو لاستر في تحقيقه عن حياة بريفير الذي نشره في مجلة «مغازين ليترير» الفرنسية.

عمل بريفير، الذي لم ينل حظاً من التعليم، في السوق قبل التحاقه بالخدمة العسكرية وهو في العشرين من عمره بعدها قرر أن يجد مهنة له وعن ذلك يقول: «قررت أن تكون مهنتي هي الكتابة للسينما، إنها تريحني وأحبها، وهكذا صارت الكتابة مهنتي». وفي مجال السينما كتب بريفير فيلم «جريمة السيد لانج»، وفيلم «فاجعة غريبة»، بالإضافة إلى العديد من الأفلام التي جعلته، وفقا للشهادات النقاد أنه «من أروع كتّاب السينما الكلاسيكية الفرنسية».