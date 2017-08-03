طموح بنات الإمارات.. «فوق القمة»

هناء الحمادي (أبوظبي)

الأحلام صورة ذهنية يضعها صاحبها أملاً في تطبيقها على أرض الواقع، ومعظم من يحلمون بإنجاز حدث معين على نحو مستمر يحققونه في أحد أيام حياتهم، فالحلم بداية تشكيل الهدف، الذي يرتسم في عقل صاحبه ليصبح حقيقة بعد السعي والتخطيط والعزيمة لتشكيله.. من هذا المنطلق تسلقت إماراتيات أعلى القمم الجبلية، فعلى الرغم من أن تسلق الجبال ليس رياضة عادية، إنما هو تحد يتفوق خلاله الإنسان على نفسه وعلى الطبيعة من حوله، استطعن إثبات وجودهن بالصعود إلى القمم رافعات علم دولة الإمارات في أعلى القمة.

والطريق إلى القمة لم يكن سهلاً في ظل الظروف والأجواء المناخية الصعبة، التي كثيراً ما تسبب برودة الصقيع وحروق الشمس وكذلك مخاطر التضاريس المتنوعة والمخاطر الصحية، التي قد تصيب الجسم جراء المجهود البدني الشاق واختلاف الضغط الحاصل نتيجة التسلق، إلا أن الكثير من الفتيات الإماراتيات تسلقن أعلى القمم الجبلية بكل فخر واعتزاز.

جبال البروس

سارة العلي، وهنادي الهاشمي وفاطمة الزعابي، ودانة العلي، تعدى الأمر بالنسبة لهن رحلة التخيل والأحلام، واستطعن من خلال إنجازاتهن أن يسجلن ذلك بكل فخر للوصول إلى القمم مهام كان الصعوبات.. فسارة العلي، مهندسة كيماوية في الطاقة النووية، عشقت التسلق إلى القمم خلال سفرها إلى 47 دولة، حيث كانت تمارس تسلق الجبال أثناء السفر إلى المناطق التي تشتهر بالارتفاعات، فأحبت المغامرة والتحدي وتخطي الصعاب، وجعلت من قمم الجبال غاية لا بد من الوصول إليها، فهي بطبعها تحب الإصرار وتهوى الطموح، لا تبالي بالصعاب، خلال تسلق الجبال، وحبها لذلك جعلها تتسلق الجبال بدون ماء أو طعام لساعات طويلة، فقدرتها على التحمل تفوق غيرها.