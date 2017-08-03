حاملو الشهادات الجامعية.. لا يجيدون القيادة

القاهرة (الاتحاد)

أظهر تحليل بيانات أن الأشخاص الحاصلين شهادات جامعية أو دراسات عليا هم أكثر عرضة للإخفاق في اختبارات القيادة من الأشخاص غير الحاصلين، حتى على شهادة الثانوية العامة.

وأجرت شركة التأمين بريفيليغ دريفكسيرت تحليلاً لبيانات 1564 شخصاً حاصلين على رخصة قيادة في المملكة المتحدة، إذ وجدوا أن 59 بالمائة من الذين لا يحملون مؤهلات اجتازوا الاختبار من المرة الأولى، وانخفضت تلك النسبة إلى 51 بالمائة بين الحاصلين على مؤهلات عليا.

كما اجتازت الشخصيات الإبداعية المتخصصة في الدراسات الفنية الاختبارات بعدد قليل من المحاولات، بنسبة محاولات بلغت 1.9 فقط مقارنة بـ 2.3 للذين درسوا الرياضيات والعلوم.

وأشارت نتائج التحليل إلى أن ستة من أصل 10 سائقين لا يحملون مؤهلات اجتازوا الاختبار من المرة الأولى بمتوسط 1.7 محاولة للحصول على رخصة قيادة كاملة، في حين اجتاز نصف الأشخاص الذين يحملون شهادة الثانوية العامة الاختبار من المرة الأولى، بمتوسط 1.8 محاولة.