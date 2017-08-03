المتزوجون ليسوا أصحاء

أبوظبي (الاتحاد)
أوضح بحث اجتماعي أن الأشخاص المتزوجين لا يتمتعون بصحة أفضل من العزاب، كما كان معروفاً وفقاً لأبحاث سابقة قد أشارت إلى أن الأفراد الذين يعيشون وحدهم أكثر عرضة لتدهور الصحة في فترة مبكرة، خاصة النوبات القلبية والمعاناة من الاكتئاب.
البحث الجديد الذي نشرته مجلة «سوشيال ساينس كوارتيرلي» الأميركية أظهر أن المتزوجين لم يعودوا أكثر صحة من أقرانهم العُزاب.
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ويعتقد الباحثون أن الدراسات السابقة قد بالغت في الفوائد المزعومة للاستقرار الأسري الناتج عن الزواج بسبب أساليب البحث غير الدقيقة وعوامل خارجية أخرى.