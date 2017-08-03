المتزوجون ليسوا أصحاء

أبوظبي (الاتحاد)

أوضح بحث اجتماعي أن الأشخاص المتزوجين لا يتمتعون بصحة أفضل من العزاب، كما كان معروفاً وفقاً لأبحاث سابقة قد أشارت إلى أن الأفراد الذين يعيشون وحدهم أكثر عرضة لتدهور الصحة في فترة مبكرة، خاصة النوبات القلبية والمعاناة من الاكتئاب.

البحث الجديد الذي نشرته مجلة «سوشيال ساينس كوارتيرلي» الأميركية أظهر أن المتزوجين لم يعودوا أكثر صحة من أقرانهم العُزاب.

وحسب الموقع الإلكتروني metro، أجرى باحثو المجلة تحليلاً للمتزوجين، الذين ولدوا بين عامي 1955 و1984، ووجدوا أنه في حين أن المتزوجين من الأجيال الأكبر سناً شهدوا تحسناً في الصحة جراء الزواج، إلا أن هذه الميزة الزوجية قد انخفضت مع مرور الوقت، ولم يعد الأزواج الأصغر أفضل صحة من نظرائهما غير المتزوجين.

ويعتقد الباحثون أن الدراسات السابقة قد بالغت في الفوائد المزعومة للاستقرار الأسري الناتج عن الزواج بسبب أساليب البحث غير الدقيقة وعوامل خارجية أخرى.