«سلفي» درو وكاميرون دياز.. رمز الصداقة

أبوظبي (الاتحاد)

أشادت النجمة الأميركية درو باريمور بصديقتها المقربة النجمة كاميزون دياز في صورة سيلفي حديثة جمعتهما معا على إنستغرام.. وكتبت درو«42 عاماً» تحت الصورة: «أن تخرجي من منزلك مع صديقتك المفضلة.. وتشعري بأنك مع أختك.. ستسعدين بقضاء بعض الوقت مع الأشخاص الذين تحبينهم في حياتك.. لقد جعلتني دياز أشعر بأنني أكثر سعادة»، وقد وصفت الصورة بأنها رمز للصداقة.

وكانت الممثلتان قد التقتا في البداية أثناء لعب دور البطولة في فيلم ملائكة شارلي عام 2000 مع لوسي ليو، وظلتا صديقتين منذ ذلك الحين، وقد شهدتا العديد من التغييرات على حياتهما معا، حيث أصبحت باريمور أماً وتزوجت دياز من بينجي مادن.. كما حصلت درو على نظام دعم قوي من كاميرون أثناء انفصالها عن زوجها ويل كوبلمان عام 2016، الذي لديها منه طفلتان أوليف 4 سنوات، وفرانكي 3 سنوات.

وكانت درو قد نشرت منذ فترة صورة شخصية مع ويل في عيد الأم وبدت السعادة عليهما مما يدل على أنهما على علاقة جيدة بعد الطلاق.