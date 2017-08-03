اكتب قصتك الحزينة لتتحسن صحتك

القاهرة (الاتحاد)

كشفت دراسة حديثة عن أن كتابة ما يجول بخاطرك أثناء المرور بضائقة أو مشكلة قد يريح النفس والجسد لحد كبير.. وأوضح خبراء طبيون في دراسة نشرت مؤخرا في مجلة للطب النفسي أن الشخص الذي يكون في خضم طلاق مثلا يعاني الضيق النفسي والألم يعتصر قلبه، إلا أن الترياق قد يكمن في ممارسة ما يسمى الكتابة التعبيرية السردية.

وقال كايل بوراسا، الحاصل على دكتوراه في علم النفس السريري في جامعة أريزونا والمؤلف الرئيسي للدراسة إن الشخص يستطيع كتابة قصة بطريقة منظمة وليس مجرد إعادة تجربة المشاعر الخاصة به، ولكن إخراج معنى منها، سيسمح لك بمعالجة تلك المشاعر بطريقة أكثر تكيفًا من الناحية الفسيولوجية.

وحلل باحثون في جامعة أريزونا بيانات من 109 أشخاص بالغين «70 امرأة و 39 رجلاً» شهدوا انفصالاً زوجياً مؤخرا، وتم تقسيم المشاركين عشوائيا إلى ثلاث مجموعات وطُلب منهم تمارين مختلفة بالكتابة وهي الكتابة التعبيرية التقليدية، الكتابة التعبيرية السردية والمذكرات اليومية، لمدة 20 دقيقة يوميا ولمدة ثلاثة أيام متتالية.

وجاءت النتائج مؤكدة أن سرد تجربتك السيئة والحزينة قد يكون مفيدا لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.