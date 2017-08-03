إيرين أندروز تنصح بالتأمل لمواجهة السرطان

ترجمة: عزة يوسف

حثت المذيعة الأميركية إيرين أندروز معجبيها على ممارسة التأمل كطريقة للوقاية من السرطان، وذلك في أول حوار لها بعد معاناتها مع المرض.

وكانت إيرين «39 عاماً» قد أجرت جراحة لاستئصال الرحم في يناير الماضي بعد تشخيصها بسرطان عنق الرحم في العام السابق.

وفي حديثها الأول عن العلاقة بين الإجهاد والسرطان، قالت إن البحوث وتوصيات طبيبها دفعتها إلى ممارسة التأمل، لاسيما أن المضيفة التلفزيونية كانت تتعرض لضغوط العمل، وقد تم تشخيص المرض لأول مرة في سبتمبر 2016.

وأضافت في خبره نشره الموقع الإلكتروني dailymail أنها لم تدرك ماذا يجب أن تفعل بعدما أبلغها الأطباء بضرورة تجنب الإجهاد والحصول على قسط وافر من النوم أثناء مشاركتها في تقديم موسم كرة القدم في ذروته، وفي منتصف تصوير برنامج «الرقص مع النجوم».

وأعربت إيرين عن اعتقادها بأن الإجهاد يؤثر على الجسد كثيراً، وأنها أصبحت تحاول التنفس بعمق وممارسة التأمل، على الرغم من شفائها حالياً من السرطان.