السخاء مع الآخرين.. مفتاح للسعادة

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت دراسة أجراها باحثون في جامعة زيورخ السويسرية أهمية السخاء مع الآخرين بدلاً من إنفاق نقودك على ما تشتهي من الحلوى أو الملابس الثمينة، لأن ذلك يجعلك في حالة من الرضا وينمي لديك شعورا أفضل بالإيثار على المدى الطويل، ويكون سبباً في السعادة الداخلية والتخلي عن الأفكار السلبية وكثرة الحديث مع النفس.

وأشار الموقع الإلكتروني etro إلى مشاركة 50 شخصاً بالدراسة ضمن مجموعتين، الأولى كانت تحصل على 25 فرنكاً سويسرياً لمدة 4 أسابيع، ويوجه أفرادها المبلع إلى الإنفاق على أنفسهم، فيما تم الاتفاق مع الثانية، على إنفاق المال على آخرين.

وقاس الباحثون مقدار السعادة الذاتية بمقدار استجاباتهم المعتمدة على مستوى الأكسجين في الدم ومناطق الدماغ والأعضاء الأخرى، حيث وجدوا أن مناطق الدماغ المتعلقة بالمكافأة والسعادة والتعاطف كانت أكثر توهجًا لدى المجموعة التي أنفقت المال على غيرها.