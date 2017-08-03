«باديكير أم التنين».. لمسلسل «صراع العروش»

ترجمة: عزة يوسف

في الوقت الذي ينتظر الكثيرون عرض الموسم السابع من مسلسل «صراع العروش».. قرر منتجع في نيويورك تقديم علاجات مبتكرة أثناء انتظار العرض، حيث أطلق «هافن سبا» علاجات تجعل متابعي «صراع العروش» يريدون الانغماس فيه قبل محاربة مخلوقات «وايت ووكر» التي اشتهر بها المسلسل.. ومن بين هذه العلاجات الملكية باديكير أم التنين، الذي يحتوي على فاكهة التنين لتنعيم الجلد وملح الهيمالايا الوردي، ويستمر هذا العلاج لمدة 45 دقيقة وسيكلف المعجبين 50 دولاراً.

وحسب الموقع الإلكتروني popsugar وضع المنتجع لافتة كتب عليها: «إذا كنت تبحث عن تجربة سبا كاملة لصراع العروش، يمكنك إنفاق 350 دولاراً على حزمة عالمية خاصة بك، وتشتمل على باديكير أم التنين، بالإضافة إلى اثنين من العلاجات الحصرية بالنار والجليد، اللتين تعدان بمنحك بشرة صافية متألقة ورائعة».

ويحتوي العلاج في المنتجع على الأقنعة والنباتات المضادة للالتهابات، وتخفيف آلام الجزء العلوي من الجسم والأنسجة العميقة، بطريقة مصممة خصيصاً للأشخاص، الذين يقضون ساعات طويلة جالسين على مكاتبهم.. وتتوافر تلك العلاجات لفترة محدودة، وتأتي مع عصير فاكهة التنين الوردي، حتى يتمكن المشاهد من الاسترخاء قبل العرض الأول للمسلسل.