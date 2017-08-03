ملعب أطفال.. للكبار فقط

القاهرة (الاتحاد)

حاولت شركة بريطانية إدخال متعة لعب الصغار من جديد في حياة الكبار من خلال إنشاء ملعب مصمم للكبار.. من منطلق أننا نتمنى جميعا لو عاد بنا الزمن إلى الوراء لنعود أطفالًا نلعب على الزلاقات وبين الكرات الملونة بدون التفكير في مسؤوليات الكبار.

ووفقاً لما ذكره موقع Metro أنشأت شركة «9Nine» الملعب في حقل بشرق لندن تم افتتاحه لعطلة أسبوعية واحدة فقط في يومي 29و30 يوليو الماضي.

ويحتوي الملعب على أرجوحة وزلاقات بجانب حمام سباحة وجميعها يناسب الكبار، مع لافتات تدعو إلى حياة الطفولة، حيث يتواجد الرياضي الأولمبي السابق غريغ وايت للمساعدة في التوعية بأهمية اللعب لتحسين الصحة النفسية والبدنية بعيداً عن أجواء المكاتب الروتينية.

وتُقام الفعاليات مجانًا، مع إتاحة جمع التبرعات من الحاضرين لدعم مبادرات مماثلة لأنشطة اللعب المحلية في الشوارع.