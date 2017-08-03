المكياج الصاخب.. أحدث صيحات إنستغرام

القاهرة (الاتحاد)

استعرض تقرير عن عالم الموضة نشره الموقع الإلكتروني Popsugar حرص عدد متزايد من المهووسات بالتجميل على إبراز إطلالاتهن بشكل لافت، بتقديم مجموعة كبيرة على إنستغرام من أنواع الماكياج الصاخب، تحت عنوان «التعبير الجمالي».

وتقول إلينا ميغلينو سفيرة علامة سميث آند كولت بيوتي: أحيانًا في الصيف، يكون الجو حاراً لدرجة تجعلنا بالكاد نهتم بالابتكار في ملابسنا، لذا فلم لا نعتمد بعض المرح في ماكياجنا؟ والألوان الصارخة هي الطريقة لفعل ذلك، من خلال الخدعة في التركيز على ملمح واحد وإبقاء بقية الملامح بسيطة بما يجعل وضع المكياج سهلاً وسريعاً.

وأوضحت أنه يمكن تبني إطلالة أكثر جرأة، بوضع طلاء الشفاة الأحمر المرجاني، كما يمكن تجربة ماكياج الألوان الصاخبة على العين أو الشفاة باستخدام مجموعة كاملة من الألوان.