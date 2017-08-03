دراسة: التهابات اللثة ترتبط بعدة أنواع من السرطان لدى النساء

(رويترز)

أوضحت دراسة حديثة أن النساء اللائي يعانين من التهابات في اللثة تزيد احتمالات إصابتهن بأنواع شائعة من السرطان مقارنة مع نساء يتمتعن بصحة الفم.

وركز الباحثون على ما يعرف بالتهاب الأنسجة المحيطة بالأسنان (مرض دواعم السن) وهي التهابات خطيرة في الفم تسببها البكتريا. ويمكن أن يمنع تنظيف الأسنان باستخدام الفرشاة والخيوط الطبية التهابات اللثة وهو نوع بسيط من أمراض اللثة لكن الحالات التي لا يتم علاجها قد تؤدي إلى تلف دائم في اللثة وعظام الفك.



ووجدت الدراسة أنه مقارنة بنساء لا يعانين من مشاكل صحة الفم زاد احتمال إصابة نساء يشكين من التهاب الأنسجة المحيطة بالأسنان بمرض السرطان بنسبة 14 في المئة.

وكان الخطر الأكبر يتمثل في سرطان المريء إذا تضاعفت احتمالات الإصابة به ثلاث مرات لدى النساء اللائي يعانين من التهاب الأنسجة المحيطة بالأسنان. كما زادت احتمالات إصابتهن بأورام الرئة 31 في المئة وبأورام المرارة 73 في المئة وبسرطان الثدي 13 في المئة وبسرطان الجلد 23 في المئة.