«البخيل وأنا» والمونديال

القاهرة (الاتحاد)

من حلم أن يصبح لاعب كرة، والذي انطلق مع بدايته في مسلسل «البخيل وأنا»، وجد محمد هنيدي في نجاح صديقه محمد صلاح جزءاً مهماً من أحلام صباه يتحقق.

هنيدي الذي تربطه صداقة متينة مع الفرعون المصري عبر تويتر، له مواقف عديدة مع لاعب ليفربول أبرزها عندما علق على رباعية اللاعب المصري المتألق في بلاد الإنجليز في شباك واتفورد، حيث كتب لصلاح «بالنسبة للشباك التي مزقتها حسابها عند مين»؟ ثم رد في تغريدة أخرى «الحساب على هاري كين» الذي نافس صلاح على لقب الهداف.

هنيدي قال في تصريحات لـ «الاتحاد» إن الكرة العربية ستخرج فائزة من موسم المونديال، الذي اعتبره فرصة كبيرة لتطور الكرة عربياً، وليس في البلاد المتأهلة، وتمنى أن تصبح روسيا 2018 بداية قوية لعودة الظهور العربي بقوة في مثل هذا المحفل الكبير، مثلما كان التألق اللافت للمنتخب الجزائري الشقيق في البرازيل 2014 دافعاً لتأهل 4 منتخبات في البطولة الحالية.

وأضاف: قناعتي كبيرة أن المنتخب المصري لديه ميزة مهمة لم تتوافر له من قبل، وتتمثل في خبرات لاعبيه رغم صغر سن معظمهم، فللمرة الأولى أجد لاعبين محترفين خارج التشكيل الأساسي بعكس ما كان يحدث في السابق، وهو وضع طبيعي مع ما يضمه الفريق من كوكبة وصلت لأعلى مرحلة من الاحترافية، وهنا لا أقصد صلاح فقط، وإنما النني وحجازي وتريزيجيه وعلي جبر والمحمدي وحتى كهربا.

بعيداً عن كل هذا، وبحكم علاقتي بصلاح، أتمنى أن يتعافى تماماً وألا يخاطر بنفسه إذا لم يكن جاهزاً، فهو ثروة قومية ومصر تحتاج منه أكثر في المرحلة المقبلة، وأحلم أن أسجل إيموشن في شبكته بتويتر بعدما يسجل أهدافاً تقود مصر لمرحلة انتقالية في مسيرتها الكروية، وأنتظر أن يمزق شباكاً في روسيا مثلما فعل في كل الملاعب الإنجليزية، وحساب هذه الشباك الممزقة أنا كفيل بها.

وأبدى هنيدي تفاؤله بمستقبل الكرة المصرية، مؤكداً أن الجيل الحالي قادر على الصعود مجدداً للمونديال والفوز بكأس الأمم، واستعادة مكانة مصر كروياً على الخريطة الأفريقية، والوصول بها إلى العالمية.