هييرو.. zero to hero

أن أتتك الفرصة فأغتنمها وما أسعدها من فرصة، عندما يكون الحديث عن تدريب أحد المنتخبات المشاركة في كأس العالم حتى لو كان بمحض الصدفة!، هذا ما يعيشه المدير الفني الجديد للمنتخب الإسباني فيرناندو هييرو الذي وجد نفسه الرجل الأول في الإدارة الفنية للاروخا بين ليلة وضحاها، بعد إقالة المدرب السابق جولين لوبتيجي من هذا المنصب على خلفية تعاقده مع الريال بطل دوري الأبطال في آخر 3 سنوات، مما تسبب بغضب كبير في أوساط الاتحاد الإسباني، والذي لم يكن على علم بهذا الأمر، بالإضافة إلى أن المدرب الراحل كان قد وقع عقداً جديداً يمتد حتى 2021.

هييرو كان يشغل منصب المدير الرياضي في المنتخب الإسباني الأول منذ نوفمبر الماضي، وكان الخيار الأنسب بالنسبة إلى الاتحاد نظراً لقربه من اللاعبين، وحتى معايشة الأسلوب الذي كان يتخذه لوبتيجي مع المجموعة سواء في التدريبات والمباريات وغيرها من الأمور الفنية، ولم يكن أمام الاتحاد سوى هذا الخيار في الوقت الضيق الذي يعيشه الفريق قبل بداية مشواره بالبطولة بيومين، و لعل الأسباب المذكورة وراء تعيين فيرناندو تبدو واقعية نظراً لضيق الوقت، ولكن الاختيار بالنسبة إلى هييرو يبدو كالمجازفة، خصوصاً وأنه لا يمتلك خبرة عملية كبيرة تؤهله لقيادة منتخب مدجج بالنجوم ومطالب باللقب ولا شيء غيره، كما تبدو التركة التي خلفها لوببتيجي لهييرو ثقيلة للغاية، فالمنتخب الإسباني لم يتلق أي هزيمة في آخر 20 مباراة خاضها، وهو ما ينعكس سلباً على المدرب الذي يخوض أولى مبارياته أمام بطل أوروبا البرتغال.

عمل هييرو بالتدريب عام 2014-2015، كمساعد للإيطالي كارلو أنشيلوتي مع الريال في 54 مباراة، وبعد نهاية مهمته بنهاية الموسم لم يخض أي تجربة، حتى تولى تدريب ريلا اوفيدو بدوري الدرجة الثانية موسم 2016-2017، ولم تكن تلك التجربة جيدة بالنسبة إلى المدرب بعد أن حل ثامناً في جدول الترتيب، حتى نفسه مدرباً للمنتخب الوطني بكأس العالم.