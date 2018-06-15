الكعبي.. «النجار المهاجم» أمل أسود الأطلس

الرباط (أ ف ب)

في مطلع شبابه، تعلم أيوب الكعبي حرفة النجارة. في الرابعة والعشرين، أصبح «محترفاً» في إدخال الكرة ما بين الخشبات الثلاث، وشق طريقه الى تشكيلة المنتخب المغربي المشارك في كأس العالم لكرة القدم 2018.

قبل نحو عام، لم يكن أيوب الكعبي معروفاً على نطاق واسع، حتى داخل المغرب. إلا أنه تمكن في وقت قصير من إثبات حضوره، لاسيما بعد بروزه مع المنتخب في كأس أمم إفريقيا للمحليين «شان» التي استضافتها البلاد، وأحرزت لقبها مطلع العام الحالي.

تسعة أهداف في البطولة الإفريقية ضمنت للكعبي استدعاءً من المدرب الفرنسي للمنتخب الأول هيرفيه رونار الى التشكيلة التي ستخوض غمار مونديال روسيا، على الرغم من أن المهاجم الشاب سيكون مطالباً ببذل جهد مضاعف ليتمكن من المشاركة مع منتخب يضم مهاجمين من طينة عزيز بوحدوز وخالد بوطيب ونور الدين أمرابط.

أصبح هداف نهضة بركان نجم البطولة المحلية للموسم المنصرم، وأحد قلة من لاعبيها نالوا ثقة رونار لضمه لتشكيلة قوامها لاعبو أندية أوروبية. ويقول الصحافي الرياضي هشام رمرام «لم نعرف منذ سنوات طويلة مهاجماً مثل الكعبي».