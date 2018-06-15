محمد حامد (دبي)

«موسكو أجمل مما توقعنا» هذه هي الكلمات التي تتردد على ألسنة ضيوف روسيا الآن، فقد تدفق ما يقرب من مليون زائر على العاصمة الروسية لحضور مباريات كأس العالم، والاستمتاع بأجواء البطولة، سواء في الملاعب أو خارجها، وكذلك التعرف على هذا الجانب الآخر من العالم، والذي يسمى في أعراف السياسة وأروقة الاقتصاد بـ«العالم الثاني».

المفاجأة السعيدة لروسيا وعاصمتها أنها لم تكن تعلم أنها أجمل مما توقع غالبية زوارها، والذين اعترافوا بذلك، فقد كان دافعهم الأول القدوم لمساندة منتخباتهم، ولكنهم وجدوا أنفسهم أمام فرصة للاستمتاع بعاصمة «الجمال النائم» وهي واحدة من الأساطير التي تحولت إلى حقيقة وواقع، وهذا هو المكسب الحقيقي من استضافة حدث كبير في حجم بطولة كأس العالم لكرة القدم.

فقد أنفق الروس ما يقرب من 6 مليارات دولار من أجل الظهور في أبهى صورة خلال المونديال، سواء البنية التحتية، أو الملاعب، ووسائل المواصلات، وغيرها من مقومات التنظيم، وجاء الحصاد مباشراً وفورياً، وهو ما تمثل في رد فعل الجماهير والزوار الذين أجمعوا على شيء واحد، وهو أن موسكو أجمل مما توقعوا، وفي نهاية المطاف لن يكون هناك مكسب روسي أقوى ذلك، فقد لا يذهب منتخبهم بعيداً في البطولة، وقد يشعر جمهورهم بنوع من الغضب في مباراة ما، ولكنهم لن يتذكروا سوى انبهار الزوار بعاصمة الجمال.

الساحة الحمراء في موسكو، وهي الأشهر على الإطلاق، تعكس بصورة واضحة التجمع الجماهيري العالمي في المونديال، فقد نقلت وسائل الإعلام العالمية هذه الأجواء من قلب الساحة التي تجمع الجميع، فالجماهير المغربية بأعلامها المميزة تتدفق عليها، وفي الجانب الآخر أسرة روسية تهرع صوب مجموعة ترتدي القبعات المكسيكية المميزة، من أجل التقاط صورة معها، وتتألق وسط كل ذلك حديقة زاريادي، لتكتمل روعة المشهد الذي لم يتوقع الكثيرون جماله.