طاقمنا خاض التجربة محلياً

دبي (الاتحاد)

سيكون طاقمنا الإماراتي، بقيادة المونديالي محمد عبد الله، على موعد مع استخدام تقنية الفيديو، غير أن الطاقم الإماراتي يعتبر متقدماً على معظم الأطقم الأخرى، لأن أعضاءه، وهم محمد عبد الله، حسن المهري، محمد أحمد، قد خضعوا لتجارب وتدريبات مكثفة على مدار الموسم الماضي، على تقنية الفيديو، كما تم تطبيق التقنية في دورينا في مارس الماضي، قبل أن تتوقف لأسباب إدارية، ولكنها ستعود مع بداية الموسم المقبل، وقد استعان محمد عبد الله بالفيديو في حالات بسيطة في المباريات التي أدارها محلياً، كما سبق له واستعان بالفيديو خلال مونديال الشباب، الذي أداره بكوريا العام الماضي.

وينضم طاقمنا إلى 7 أطقم أخرى جرى اختيارها لإدارة مباريات المونديال، وتمتلك خبرة التعامل مع تلك التقنية، حيث تطبق في دورياتها لاسيما الدوريات في إيطاليا وألمانيا، فيما قامت إدارة الحكام بالفيفا، بتكثيف المحاضرات العملية والنظرية لجميع الأطقم التي ستدير البطولة، لتعويد بقية الأطقم على كيفية التعامل مع تقنية الفيديو والحالات التي سيتم استخدامها خلالها، لاسيما الأطقم الأفريقية والقادمة من أميركا اللاتينية وأوقيانوسيا وكونكاكاف.