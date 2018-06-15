غرفة رئيسة في مركز النقل العالمي

دبي(الاتحاد)

تم تخصيص غرفة داخل مركز النقل العالمي في موسكو، وسيوجد طاقم حكام الفيديو في تلك الغرفة، وتم ربط كل الكاميرات في الملاعب الـ12 بغرفة التحكم بالفيديو»Video Operatio Room»، عبر شبكة ألياف بصرية، كما سيتواصل حكام تقنية الفيديو مع حكم المباراة عبر شبكة ألياف إذاعية لكي يكون التواصل فى أسرع وقت حال وجود أي كرة بها شك.

وسيتم الاحتكام إلى حكم الفيديو في الـ64 مباراة، وهو عدد مباريات المونديال بالكامل منذ الافتتاح وحتى المباراة النهائية، ويتكون طاقم حكام الفيديو من حكم فيديو رئيس، وله 3 مساعدين، وتم اختيار 13 حكماً سيكون عليهم الجلوس أمام شاشات الفيديو أثناء المباريات، وسيتم الاعتماد على 4 كاميرات للإعادة، وسيتابع حكم الفيديو الرئيس شاشة النقل الرئيسة للمباراة مع شاشة أخرى مقسمة لعدة زوايا تصوير، وسيكون مساعده الأول متابعاً لكاميرا النقل الرئيسة للمباراة، بينما سيراقب حكم الفيديو المساعد الثاني كاميرا خاصة بكشف التسلل، أما المساعد الثالث، فسيكون مختصاً بمتابعة الإعادات من الكاميرا الأقرب للحدث، سواء كانت ركلة جزاء، أو تسللاً على سبيل المثال.