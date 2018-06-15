«تقنية الفيديو».. هدية الفيفا للعالم في المونديال

معتز الشامي (دبي)

«في كأس العالم الحالية، ستكون النتائج الخاصة بتقنية الفيديو إيجابية للغاية، قبل اعتماد تلك الهدية من الفيفا إلى دوريات العالم»، هكذا بدأ السويسري إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، كلماته لوسائل الإعلام قبل أيام قليلة مضت، في معرض حديثه عن رأيه في تقنية الفيديو وتوقعاته بنجاحها، لاسيما وأن مونديال موسكو، سيشهد الاستعانة بتلك التقنية للمرة الأولى وبشكل رسمي.

ويأمل الفيفا، ومعه المجلس التشريعي الدولي، إيفاب، في أن تلعب تقنية الفيديو دوراً في إعطاء كل ذي حق حقه، خلال مباريات المونديال الذي انطلق أمس بمباراة الافتتاح بين السعودية وروسيا، ويتمنى خبراء «إيفاب» أن تتقبل الجماهير تلك التجربة لاسيما وأن مباريات كأس العالم تختلف عن غيرها من البطولة، في ظل الهواجس التي تتعلق بتخوفات من فشل التطبيق أو عدم إعطاء نتائج مرجوة.

إلا أن الاتحاد الدولي استعد جيداً لإظهار تلك التقنية في أبهى صورة، عبر تطبيقات سابقة سواء في مونديال الأندية في آخر عامين، أو كأس العالم للقارات بروسيا، بخلاف متابعة نحو 1500 مباراة في دوريات العالم المختلفة والتي تطبق بالفعل تلك التقنية منها الدوري الإيطالي، والألماني والأسترالي والكوري، بالإضافة لبعض مباريات من الدوري الإماراتي، حيث تقوم مراكز أوروبية متخصصة في المتابعة الدقيقة لتطبيق التقنية على الواقع، ورصد الإيجابيات والسلبيات المرتبطة بها. وتفيد المتابعات أن الاتحاد الآسيوي، ينتظر أن يرى رد فعل العالم على تلك التقنية في بطولة بحجم المونديال، قبل أن يتخذ قراراً نهائياً بالاستعانة بالتقنية في كأس آسيا 2019، تمهيداً لفرضها في مباريات دوري أبطال آسيا في خطوة لاحقة.

فيما كشفت الإحصائيات والتقارير الرسمية الصادرة من مجلس «إيفاب»، أن التجربة التي استخدمت حتى الآن فيما يصل إلى أكثر من 1500 مباراة، ببطولات محلية وعالمية، قد شهدت تدخلاً من حكم الفيديو، بواقع 553 مباراة، بينما كانت نسبة القرارات الصحيحة هي 99%، ما يعني وجود نسبة 1%، لقرارات وتدخلات غير سليمة من حكم الفيديو، إما لسوء التواصل بين الطاقم، أو لسوء تقدير المسؤول عن تلك التقنية، وهي نسبة تعتبر مقبولة، طالما كانت كفيلة بتقليص الأخطاء «الخطيرة» المؤثرة على نتائج المباريات، خصوصاً في صحة الهدف من عدمه، وركلات الترجيح والكروت الحمراء والصفراء.