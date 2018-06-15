تيم كاهيل يتطلع لمعادلة رقم بيليه

كازان (د ب أ)

أعرب اللاعب الأسترالي المخضرم تيم كاهيل عن أمنيته في تسجيل هدف واحد على الأقل في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا ليعادل رقم أسطورة الكرة البرازيلية بيليه، والألماني ميروسيلاف كلوزه ومواطنه أوفه زيلر، أكثر من سجلوا في نسخ مختلفة من المونديال. وقال كاهيل أمس بمدنية كازان الروسية، مقر معسكر المنتخب الأسترالي خلال المونديال: «هذا يعني الكثير بالنسبة لي، سيكون أمراً مذهلاً كوني أسترالياً استطاع أن يكون ضمن هذه المجموعة الاستثنائية من لاعبي كرة القدم».

وتمكن كاهيل (38 عاما) من التسجيل في ثلاث نسخ مختلفة لبطولات كأس العالم، وإذا نجح في التسجيل خلال المونديال الروسي، فإنه سيعادل الرقم القياسي لكل من بيليه وكلوزه وزيلر الذين أحرزوا أهدافا في أربع نسخ من المونديال.

وتستهل أستراليا مشوارها في المونديال غدا أمام فرنسا في كازان ضمن منافسات المجموعة الثالثة، وسيكون كاهيل في تلك المباراة على مقاعد البدلاء. واستطرد الهداف التاريخي لمنتخب أستراليا برصيد 50 هدفا سجلها في 106 مباريات، قائلا: «سيكون من الجيد أن ألعب، أما أن أسجل فهذا أمر مذهل». وأحرز كاهيل خمسة أهداف من أهدافه الدولية خلال بطولات كأس العالم 2006 و2010 و2014، من بينها هدفه الرائع في شباك هولندا بمونديال البرازيل الماضي.