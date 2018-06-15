سالسيدو: انتظروا بداية قوية

موسكو (د ب أ)

أكد مدافع المنتخب المكسيكي، كارلوس سالسيدو، أن فريقه يحظى باحترام بقية المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، كما توقع بداية رائعة للمكسيك في مستهل مشوارها في المونديال أمام المنتخب الألماني بعد غد.

وقال لاعب اينتراخت فرانكفورت الألماني: «أعتقد أن الفريق، بفضل مجهوداته ونتائجه، حظى باحترام بقية الفرق والمنتخبات، في ألمانيا أخبروني أن المباراة الأصعب لهم ستكون أمامنا».

وأضاف سالسيدو: «ولكن يجب أن نذكر أن في المجموعة هناك منتخبين آخرين جيدين للغاية، ولكن من دون شك حظينا بالاحترام، وسمعت العديد من التعليقات التي كانت تقول إن المكسيك ستقوم بشيء مختلف».

وتحدث سالسيدو عن مباراة المكسيك أمام ألمانيا، بطلة العالم، في افتتاح مباريات المجموعة السادسة، حيث قال: «يمكن أن تلعب هذه المباراة بمبدأ الند للند، علينا أن نكون أذكياء، لقد قمنا بعمل جيد، ولا أرى سبباً يمنعنا عن الفوز على ألمانيا».

وتابع: «إنهم يحظون بالاحترام لأنهم أبطال العالم، ولكن لا يوجد أحد لا يهزم، الفريق مستعد لتقديم أشياء كبيرة، ولكن علينا أن نكون أذكياء».

وبعد مواجهة ألمانيا، تلتقي المكسيك مع كوريا الجنوبية في 23 يونيو الجاري ضمن منافسات المجموعة السادسة ثم تواجه السويد في 27 من نفس الشهر.