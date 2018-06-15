إنجلترا تدرس استضافة مونديال 2030

موسكو (د ب أ)

ذكر تقرير إخباري، أن إنجلترا تدرس التقدم بطلب لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2030، النسخة التي قد تشهد عودة البطولة إلى القارة الأوروبية من جديد، وذلك بعد أن فاز الملف المشترك لأمريكا والمكسيك وكندا بحق استضافة مونديال 2026.

وذكر تقرير لوكالة أنباء «بريس أوسييشن» البريطانية أن الاتحاد الإنجليزي يدرس التقدم بطلب الاستضافة، وأن ألكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) سيكون مرحباً بأي ملف إنجليزي أو بريطاني لطلب استضافة المونديال الذي سيقام بمشاركة 48 منتخباً.

وقال سيفرين «إنجلترا لديها بنى أساسية رائعة، ولديها خبرة وكل شيء، بقدر ما نحاول أن نكون محايدين الآن، فلن نكون محايدين بالتأكيد إذا قدم ملف من أوروبا».

وأضاف، «دائماً ما يكون العرض المشترك المقدم من أكثر من دولة، أكثر قوة، ولكن في الوقت نفسه إذا تحدثنا عن إنجلترا، بكل ما تمتلكه من بنى أساسية، فهي قادرة على الاستضافة وحدها أو بتعاون من المملكة المتحدة».