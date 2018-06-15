أجواء احتفالية في تدريب نسور قرطاج

طارق الغديري (موسكو)
فتح المنتخب التونسي تدريباته أمس الأول في موسكو أمام الجماهير لحضور المران، ومتابعة التحضيرات لضربة البداية في كأس العالم، وذلك ضمن اليوم المفتوح الذي يخصصه الفيفا لكل المنتخبات المشاركة في المونديال، حيث حضر أكثر من ألف مشجع إلى استاد ستوريتال في ضاحية العاصمة الروسية سواء من الطلبة التونسيين والعرب، أو من سكان قرية «سلياتينو» التي تحتضن تدريبات نسور قرطاج، حيث أتيحت لهم فرصة مشاهدة التدريبات كاملة والاقتراب من اللاعبين والتقاط الصور التذكارية مع نجوم المنتخب.
وأقيم التدريب المفتوح وسط أجواء احتفالية منعشة أسعدت اللاعبين كثيراً وأخرجتهم من ملل التدريبات خلال المعسكر المغلق الطويل للمونديال، والذي يتواصل منذ أكثر من 22 يوماً، وهي مدة طويلة تركت أثراً واضحاً على أذهان اللاعبين، ولذلك كانت فرحتهم كبيرة بلقاء المشجعين والتواصل مع الجماهير بعد التمرين.
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ورفعت الجماهير الروسية الأعلام التونسية التي أهدتها إياها لجنة التنظيم المحلية لمساندة لاعبي تونس وشحذ هممهم، كما رفع الطلبة التونسيون والعرب أيضاً الأعلام وسط أجواء حماسية.
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